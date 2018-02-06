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Витория Сетубал - Белененсеш

06.02.2018, Вторник, 00:01 мск Сетубал, стадион Эштадиу до Бонфим Португалия. Примейра, 21 тур Витория Сетубал - Белененсеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
4 тур
25 августа, пятница 22:30 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2016/2017)
18 тур
22 января, воскресенье 21:00 Белененсеш 1:2 Витория Сетубал
1 тур
14 августа, воскресенье 20:00 Витория Сетубал 2:0 Белененсеш
Португалия. Примейра (2015/2016)
29 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Витория Сетубал 0:1 Белененсеш
12 тур
5 декабря, суббота 19:15 Белененсеш 0:3 Витория Сетубал
Португалия. Примейра (2014/2015)
24 тур
7 марта, суббота 22:15 Витория Сетубал 1:1 Белененсеш
7 тур
5 октября, воскресенье 23:15 Белененсеш 1:1 Витория Сетубал
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
23 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Белененсеш 1:3 Витория Сетубал
8 тур
26 октября, суббота 23:15 Витория Сетубал 0:0 Белененсеш
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 00:15 Витория Сетубал 1:2 Белененсеш
15 тур
11 января, понедельник 23:15 Белененсеш 0:0 Витория Сетубал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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