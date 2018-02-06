Витория Сетубал - Белененсеш

|4 тур
|25 августа, пятница
|22:30
|Белененсеш
|1:1
|Витория Сетубал
|4 тур
|25 августа, пятница
|22:30
|Белененсеш
|1:1
|Витория Сетубал
|18 тур
|22 января, воскресенье
|21:00
|Белененсеш
|1:2
|Витория Сетубал
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|20:00
|Витория Сетубал
|2:0
|Белененсеш
|29 тур
|10 апреля, воскресенье
|18:00
|Витория Сетубал
|0:1
|Белененсеш
|12 тур
|5 декабря, суббота
|19:15
|Белененсеш
|0:3
|Витория Сетубал
|24 тур
|7 марта, суббота
|22:15
|Витория Сетубал
|1:1
|Белененсеш
|7 тур
|5 октября, воскресенье
|23:15
|Белененсеш
|1:1
|Витория Сетубал
|23 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Белененсеш
|1:3
|Витория Сетубал
|8 тур
|26 октября, суббота
|23:15
|Витория Сетубал
|0:0
|Белененсеш
|30 тур
|9 мая, воскресенье
|00:15
|Витория Сетубал
|1:2
|Белененсеш
|15 тур
|11 января, понедельник
|23:15
|Белененсеш
|0:0
|Витория Сетубал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Порту
|34
|28
|4
|2
|82:18
|+64
|88
|2.
|Бенфика
|34
|25
|6
|3
|80:22
|+58
|81
|3.
|Спортинг
|34
|24
|6
|4
|63:24
|+39
|78
|4.
|Брага
|34
|24
|3
|7
|74:29
|+45
|75
|5.
|Риу Аве
|34
|15
|6
|13
|40:42
|-2
|51
|6.
|Шавиш
|34
|13
|8
|13
|47:55
|-8
|47
|7.
|Маритиму
|34
|13
|8
|13
|36:49
|-13
|47
|8.
|Боавишта
|34
|13
|6
|15
|35:44
|-9
|45
|9.
|Гимараеш
|34
|13
|4
|17
|45:56
|-11
|43
|10.
|Портимоненси
|34
|10
|8
|16
|52:60
|-8
|38
|11.
|Тондела
|34
|10
|8
|16
|41:50
|-9
|38
|12.
|Белененсеш
|34
|9
|10
|15
|33:46
|-13
|37
|13.
|Авеш
|34
|9
|7
|18
|36:51
|-15
|34
|14.
|Морейренcе
|34
|8
|8
|18
|29:50
|-21
|32
|15.
|Витория
|33
|7
|11
|15
|39:61
|-22
|32
|16.
|Пасуш де Феррейра
|34
|7
|9
|18
|33:59
|-26
|30
|17.
|Эшторил
|34
|8
|6
|20
|29:61
|-32
|30
|18.
|Фейренсе
|33
|8
|4
|21
|31:48
|-17
|28