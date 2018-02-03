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Бенфика - Риу Аве

03.02.2018, Суббота, 21:15 мск Лиссабон, стадион Эштадиу да Луж Португалия. Примейра, 21 тур Бенфика - Риу Аве
Португалия. Примейра (2017/2018)
4 тур
26 августа, суббота 22:30 Риу Аве 1:1 Бенфика
Португалия. Примейра (2016/2017)
32 тур
7 мая, воскресенье 22:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
15 тур
21 декабря, среда 21:00 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Примейра (2015/2016)
31 тур
24 апреля, воскресенье 22:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
14 тур
20 декабря, воскресенье 19:00 Бенфика 3:1 Риу Аве
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
21 марта, суббота 21:00 Риу Аве 2:1 Бенфика
9 тур
31 октября, пятница 22:45 Бенфика 1:0 Риу Аве
Суперкубок Португалии 2014

10 августа, воскресенье 23:45 Бенфика 0:0
(3:2)п		 Риу Аве
Португалия. Кубок (2013/2014)
Финал
18 мая, воскресенье 20:15 Бенфика 1:0 Риу Аве
Португалия. Кубок Лиги (2013/2014)
Финал
7 мая, среда 23:30 Бенфика 2:0 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
26 тур
7 апреля, понедельник 23:00 Бенфика 4:0 Риу Аве
11 тур
1 декабря, воскресенье 21:45 Риу Аве 1:3 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
24 тур
31 марта, воскресенье 00:30 Бенфика 6:1 Риу Аве
9 тур
11 ноября, воскресенье 23:30 Риу Аве 0:1 Бенфика
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
28 тур
29 апреля, воскресенье 22:15 Риу Аве 2:2 Бенфика
13 тур
17 декабря, суббота 00:15 Бенфика 5:1 Риу Аве
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
29 тур
8 мая, воскресенье 23:15 Риу Аве 1:2 Бенфика
14 тур
18 декабря, суббота 20:00 Бенфика 5:2 Риу Аве
Чемпионат Португалии (2009/2010)
30 тур
9 мая, воскресенье 21:00 Бенфика 2:1 Риу Аве
15 тур
10 января, воскресенье 00:15 Риу Аве 0:1 Бенфика
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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