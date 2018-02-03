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Астерас - Ксанти

03.02.2018, Суббота, 16:00 мск Триполис, стадион Теодорос Колокотронис Греция. Суперлига, 20 тур Астерас - Ксанти
Греция. Суперлига (2017/2018)
5 тур
25 сентября, понедельник 19:30 Ксанти 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2016/2017)
28 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Астерас 0:0 Ксанти
13 тур
4 декабря, воскресенье 18:15 Ксанти 3:1 Астерас
Греция. Суперлига (2015/2016)
22 тур
15 февраля, понедельник 20:30 Ксанти 0:0 Астерас
7 тур
18 октября, воскресенье 18:15 Астерас 1:1 Ксанти
Греция. Суперлига (2014/2015)
33 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Ксанти 0:0 Астерас
16 тур
21 декабря, воскресенье 18:15 Астерас 2:1 Ксанти
Греция. Суперлига (2013/2014)
28 тур
8 марта, суббота 19:15 Ксанти 0:1 Астерас
11 тур
11 ноября, понедельник 21:30 Астерас 2:2 Ксанти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 29 20 7 2 47:12 +35 67
2. ПАОК 28 21 4 3 59:13 +46 67
3. Атромитос 30 15 11 4 43:21 +22 56
4. Олимпиакос 28 16 6 6 56:27 +29 54
5. Астерас 30 12 9 9 39:24 +15 45
6. Ксанти 30 12 9 9 31:30 +1 45
7. Панатинаикос 29 10 10 9 28:27 +1 40
8. Паниониос 30 10 10 10 32:31 +1 40
9. Панетоликос 30 9 8 13 31:40 -9 35
10. ПАС 30 7 13 10 31:34 -3 34
11. Левадиакос 29 7 10 12 20:32 -12 31
12. Ларисса 29 7 10 12 21:37 -16 31
13. ПАС Ламия 30 6 12 12 20:34 -14 30
14. Аполлон Смирнис 30 6 11 13 23:36 -13 29
15. Керкира 30 4 10 16 19:51 -32 22
16. Платаниас 30 2 4 24 14:65 -51 10
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