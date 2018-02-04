Введите ваш ник на сайте

Аякс - НАК Бреда

04.02.2018, Воскресенье, 18:45 мск Амстердам, стадион Йохан Кройф Арена Голландия. Эредивизие, 21 тур Аякс - НАК Бреда
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
12 тур
18 ноября, суббота 22:45 НАК Бреда 0:8 Аякс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
31 тур
19 апреля, воскресенье 15:30 Аякс 0:0 НАК Бреда
7 тур
27 сентября, суббота 20:30 НАК Бреда 2:5 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 19:30 НАК Бреда 0:0 Аякс
16 тур
7 декабря, суббота 21:45 Аякс 4:0 НАК Бреда
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
32 тур
27 апреля, суббота 22:45 НАК Бреда 0:2 Аякс
3 тур
25 августа, суббота 22:45 Аякс 5:0 НАК Бреда
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
21 тур
11 февраля, суббота 23:45 НАК Бреда 0:2 Аякс
13 тур
19 ноября, суббота 23:45 Аякс 2:2 НАК Бреда
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
21 тур
30 января, воскресенье 16:30 НАК Бреда 0:3 Аякс
9 тур
16 октября, суббота 20:45 Аякс 3:0 НАК Бреда
Чемпионат Голландии (2009/2010)
18 тур
17 января, воскресенье 16:30 НАК Бреда 1:1 Аякс
6 тур
13 сентября, воскресенье 16:30 Аякс 6:0 НАК Бреда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 