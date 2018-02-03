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Херенвен - Твенте

03.02.2018, Суббота, 20:30 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 21 тур Херенвен - Твенте
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Твенте 0:4 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 20:30 Твенте 1:0 Херенвен
5 тур
10 сентября, суббота 21:45 Херенвен 3:1 Твенте
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
22 тур
6 февраля, суббота 21:45 Херенвен 1:3 Твенте
12 тур
7 ноября, суббота 20:30 Твенте 1:4 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
34 тур
17 мая, воскресенье 15:30 Херенвен 1:3 Твенте
11 тур
1 ноября, суббота 21:45 Твенте 2:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
5 февраля, среда 23:45 Херенвен 0:2 Твенте
5 тур
31 августа, суббота 20:45 Твенте 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
24 тур
23 февраля, суббота 23:45 Херенвен 2:1 Твенте
6 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Твенте 1:0 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
33 тур
2 мая, среда 22:00 Твенте 3:4 Херенвен
3 тур
20 августа, суббота 21:45 Херенвен 1:5 Твенте
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Херенвен 6:2 Твенте
2 тур
14 августа, суббота 22:45 Твенте 0:0 Херенвен
Чемпионат Голландии (2009/2010)
31 тур
10 апреля, суббота 20:45 Твенте 2:0 Херенвен
7 тур
20 сентября, воскресенье 16:30 Херенвен 0:2 Твенте
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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