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Андерлехт - Мехелен

04.02.2018, Воскресенье, 16:30 мск Брюссель, стадион Констант Ванден Сток Бельгия. Про-Лига, 25 тур Андерлехт - Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
10 тур
13 октября, пятница 21:30 Мехелен 3:4 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
29 тур
4 марта, суббота 22:00 Мехелен 3:2 Андерлехт
12 тур
26 октября, среда 21:30 Андерлехт 2:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
5 февраля, пятница 22:30 Мехелен 2:2 Андерлехт
10 тур
4 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
26 тур
15 февраля, воскресенье 16:30 Андерлехт 1:1 Мехелен
11 тур
18 октября, суббота 20:00 Мехелен 1:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
22 тур
19 января, воскресенье 17:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
7 тур
14 сентября, суббота 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
29 тур
9 марта, суббота 23:00 Андерлехт 1:0 Мехелен
14 тур
3 ноября, суббота 21:00 Мехелен 1:4 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
17 тур
9 декабря, пятница 23:30 Мехелен 2:1 Андерлехт
2 тур
5 августа, пятница 22:30 Андерлехт 3:1 Мехелен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
24 тур
30 января, воскресенье 20:00 Мехелен 0:0 Андерлехт
9 тур
26 сентября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Мехелен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
27 тур
21 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Мехелен
12 тур
25 октября, воскресенье 22:30 Мехелен 0:2 Андерлехт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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