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Рейнджерс - Хиберниан

03.02.2018, Суббота, 18:00 мск Глазго, стадион Айброкс Шотландия. Премьер-Лига, 26 тур Рейнджерс - Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
18 тур
13 декабря, среда 22:45 Хиберниан 1:2 Рейнджерс
2 тур
12 августа, суббота 17:00 Рейнджерс 2:3 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
28 января, суббота 19:00 Рейнджерс 4:0 Хиберниан
18 тур
10 декабря, суббота 16:30 Хиберниан 0:2 Рейнджерс
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2010/2011)
24 тур
26 января, среда 22:45 Хиберниан 0:2 Рейнджерс
12 тур
10 ноября, среда 22:45 Рейнджерс 0:3 Хиберниан
2 тур
22 августа, воскресенье 15:15 Хиберниан 0:3 Рейнджерс
Чемпионат Шотландии (2009/2010)
35 тур
25 апреля, воскресенье 17:30 Хиберниан 0:1 Рейнджерс
25 тур
14 февраля, воскресенье 16:30 Рейнджерс 3:0 Хиберниан
17 тур
27 декабря, воскресенье 15:00 Хиберниан 1:4 Рейнджерс
9 тур
24 октября, суббота 18:00 Рейнджерс 1:1 Хиберниан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 22 9 2 64:21 +43 75
2. Рейнджерс 33 19 5 9 67:38 +29 62
3. Абердин 33 19 5 9 50:36 +14 62
4. Хиберниан 33 16 11 6 49:35 +14 59
5. Килмарнок 33 15 10 8 45:39 +6 55
6. Хартс 33 11 13 9 35:30 +5 46
7. Мазервелл 33 10 8 15 36:43 -7 38
8. Сент-Джонстон 33 10 8 15 32:47 -15 38
9. Гамильтон Академикал 33 8 6 19 43:60 -17 30
10. Данди 33 8 6 19 31:53 -22 30
11. Росс Каунти 33 6 8 19 38:57 -19 26
12. Партик Тисл 33 6 7 20 26:57 -31 25
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    Рейтинг: +390

    fantom23 2 февраля 2018, 10:14

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