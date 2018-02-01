Спартак - ЦСКА

ДНО
ВПЕРЁД СПАРТАК!!!
а какой рейтинг на сайте должен быть, чтобы забанили? никто не скажет?
друг, не обращай внимания на петушню
Бан не зависит от рейтинга, при минусовом он оценивать не сможет, а чушь нести будет продолжать
т.е. очистить сайт от быдла невозможно в принципе?
p.s. я не фанат спартака, скорей наоборот, но не могу на такое спокойно смотреть.
земляк?
город металлургов?:)
Только через аминов, можно в чате написать,они их " бахают" частенько и навсегда.
удачи красно-белым!
Кто это путает "турецкую разведку", Бомбардир или клуб?
На спартаковском сайте четко указано- 31.01.2018 года в 19.30 (мск)...ждем,что еще покажут эту игру и по МатчТВ.
31 января в 19-30