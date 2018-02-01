Введите ваш ник на сайте
Материалы

Спартак - ЦСКА

31.01.2018, Среда, 19:30 мск Товарищеские матчи Спартак - ЦСКА
...
  • ...
    Рейтинг: +1707

    Benifacto 1 февраля 2018, 00:03

    ДНО

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    ninja1945 31 января 2018, 21:17

    СПАРТАК ЛУЧЬШИЙ!!!!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    ninja1945 31 января 2018, 21:16

    e5ать СпАртак банте этого пид ра

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24520

    DOCTOR PENALTY 31 января 2018, 19:39

    ВПЕРЁД СПАРТАК!!!

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +761

    martin gore 31 января 2018, 19:19

    а какой рейтинг на сайте должен быть, чтобы забанили? никто не скажет?

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +3885

    lordmrv > martin gore 31 января 2018, 20:08

    друг, не обращай внимания на петушню

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14769

    kykyi > martin gore 31 января 2018, 20:10

    Бан не зависит от рейтинга, при минусовом он оценивать не сможет, а чушь нести будет продолжать

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +761

    martin gore > kykyi 31 января 2018, 20:17

    т.е. очистить сайт от быдла невозможно в принципе?
    p.s. я не фанат спартака, скорей наоборот, но не могу на такое спокойно смотреть.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +761

    martin gore > lordmrv 31 января 2018, 20:40

    земляк?
    город металлургов?:)

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14769

    kykyi > martin gore 31 января 2018, 20:47

    Только через аминов, можно в чате написать,они их " бахают" частенько и навсегда.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 31 января 2018, 12:30

    удачи красно-белым!

    7
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +823

    diktatop 31 января 2018, 10:42

    удачи

    5
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 30 января 2018, 15:55

    Кто это путает "турецкую разведку", Бомбардир или клуб?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +237

    Евгений Лесников 30 января 2018, 10:57

    На спартаковском сайте четко указано- 31.01.2018 года в 19.30 (мск)...ждем,что еще покажут эту игру и по МатчТВ.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1996

    Евгений Агеев 30 января 2018, 10:45

    31 января в 19-30

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 