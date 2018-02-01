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Спортинг - Витория Гимараеш

01.02.2018, Четверг, 00:01 мск Лиссабон, стадион Жозе Алваладе Португалия. Примейра, 20 тур Спортинг - Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2017/2018)
3 тур
19 августа, суббота 20:15 Витория Гимараеш 0:5 Спортинг
Португалия. Примейра (2016/2017)
24 тур
5 марта, воскресенье 23:15 Спортинг 1:1 Витория Гимараеш
7 тур
1 октября, суббота 20:15 Витория Гимараеш 3:3 Спортинг
Португалия. Примейра (2015/2016)
24 тур
29 февраля, понедельник 23:00 Витория Гимараеш 0:0 Спортинг
7 тур
4 октября, воскресенье 22:30 Спортинг 5:1 Витория Гимараеш
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
22 марта, воскресенье 21:00 Спортинг 4:1 Витория Гимараеш
9 тур
1 ноября, суббота 21:00 Витория Гимараеш 3:0 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2013/2014)
25 тур
30 марта, воскресенье 00:15 Спортинг 1:0 Витория Гимараеш
10 тур
24 ноября, воскресенье 23:15 Витория Гимараеш 0:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2012/2013)
16 тур
27 января, воскресенье 22:00 Спортинг 1:1 Витория Гимараеш
1 тур
19 августа, воскресенье 23:30 Витория Гимараеш 0:0 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2011/2012)
22 тур
12 марта, понедельник 00:15 Спортинг 5:0 Витория Гимараеш
7 тур
2 октября, воскресенье 21:00 Витория Гимараеш 0:1 Спортинг
Португалия. Высшая лига (2010/2011)
25 тур
3 апреля, воскресенье 21:15 Витория Гимараеш 1:1 Спортинг
10 тур
8 ноября, понедельник 22:45 Спортинг 2:3 Витория Гимараеш
Чемпионат Португалии (2009/2010)
23 тур
14 марта, воскресенье 23:15 Спортинг 3:1 Витория Гимараеш
8 тур
27 октября, вторник 23:15 Витория Гимараеш 1:1 Спортинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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