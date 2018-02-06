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Осер - Лез Эрбье

06.02.2018, Вторник, 20:30 мск Осер, стадион Аббе-Дешамп Франция. Кубок, 1/8 финала Осер - Лез Эрбье
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