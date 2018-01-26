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Генчлербирлиги - Коньяспор

26.01.2018, Пятница, 20:00 мск Анкара, стадион 19-го мая Турция. Суперлига, 19 тур Генчлербирлиги - Коньяспор
Турция. Суперлига (2017/2018)
2 тур
21 августа, понедельник 21:45 Коньяспор 3:0 Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2016/2017)
21 тур
19 февраля, воскресенье 13:00 Генчлербирлиги 2:0 Коньяспор
4 тур
18 сентября, воскресенье 17:00 Коньяспор 1:1 Генчлербирлиги
Турция. Суперлига (2015/2016)
27 тур
2 апреля, суббота 13:30 Генчлербирлиги 0:1 Коньяспор
10 тур
30 октября, пятница 19:00 Коньяспор 0:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2014/2015)
31 тур
12 мая, вторник 16:45 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги
14 тур
20 декабря, суббота 14:30 Генчлербирлиги 5:0 Коньяспор
Турция. Супер-Лига (2013/2014)
22 тур
23 февраля, воскресенье 15:30 Генчлербирлиги 2:2 Коньяспор
5 тур
21 сентября, суббота 19:00 Коньяспор 1:0 Генчлербирлиги
Турция. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
8 мая, воскресенье 17:00 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор
15 тур
5 декабря, воскресенье 17:00 Коньяспор 2:1 Генчлербирлиги
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Галатасарай 34 24 3 7 75:33 +42 75
2. Фенербахче 34 21 9 4 78:36 +42 72
3. Истанбул ББ 34 22 6 6 62:34 +28 72
4. Бешикташ 34 21 8 5 69:30 +39 71
5. Трабзонспор 34 15 10 9 63:51 +12 55
6. Гезтепе 34 13 10 11 49:50 -1 49
7. Сивасспор 34 14 7 13 45:53 -8 49
8. Касымпаша 34 13 7 14 57:58 -1 46
9. Кайсериспор 34 12 8 14 44:55 -11 44
10. Йени Малатьяспор 34 11 10 13 38:45 -7 43
11. Акхисар Беледиеспор 34 11 9 14 44:53 -9 42
12. Аланьяспор 34 11 7 16 55:59 -4 40
13. Бурсаспор 34 11 6 17 43:48 -5 39
14. Антальяспор 34 10 8 16 40:59 -19 38
15. Коньяспор 34 9 9 16 38:42 -4 36
16. Османлыспор 34 8 9 17 49:60 -11 33
17. Генчлербирлиги 34 8 9 17 37:54 -17 33
18. Карабюкспор 34 3 3 28 20:86 -66 12
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