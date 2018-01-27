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Зволле - Витесс

27.01.2018, Суббота, 21:45 мск Зволле, стадион Ижсселделта Голландия. Эредивизие, 20 тур Зволле - Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
11 тур
5 ноября, воскресенье 16:30 Витесс 0:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
4 марта, суббота 22:45 Зволле 3:1 Витесс
15 тур
3 декабря, суббота 22:45 Витесс 3:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
20 тур
27 января, среда 22:45 Витесс 1:1 Зволле
9 тур
18 октября, воскресенье 17:45 Зволле 1:5 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 24 мая, воскресенье 13:30 Витесс 1:1 Зволле
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 21 мая, четверг 21:45 Зволле 1:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
25 тур
28 февраля, суббота 20:30 Витесс 2:1 Зволле
3 тур
24 августа, воскресенье 14:30 Зволле 2:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
18 января, суббота 22:45 Зволле 1:2 Витесс
7 тур
22 сентября, воскресенье 14:30 Витесс 3:0 Зволле
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
28 тур
31 марта, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 Зволле
2 тур
18 августа, суббота 21:45 Зволле 0:1 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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