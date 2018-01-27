Введите ваш ник на сайте

Гронинген - Хераклес

27.01.2018, Суббота, 20:30 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 20 тур Гронинген - Хераклес
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
11 тур
4 ноября, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
14 января, суббота 21:45 Хераклес 1:4 Гронинген
7 тур
24 сентября, суббота 19:30 Гронинген 0:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
ответный матч		 15 мая, воскресенье 13:30 Хераклес 5:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
Плей-офф за место в Лиге Европы, 1/2 финала
первый матч		 12 мая, четверг 19:30 Гронинген 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
34 тур
8 мая, воскресенье 15:30 Гронинген 2:1 Хераклес
17 тур
19 декабря, суббота 22:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
21 тур
5 февраля, четверг 20:30 Хераклес 2:2 Гронинген
2 тур
17 августа, воскресенье 18:30 Гронинген 3:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
34 тур
3 мая, суббота 20:45 Гронинген 3:1 Хераклес
13 тур
9 ноября, суббота 22:45 Хераклес 0:3 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
30 тур
13 апреля, суббота 21:45 Хераклес 0:2 Гронинген
15 тур
2 декабря, воскресенье 17:30 Гронинген 2:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
18 тур
22 января, воскресенье 17:30 Гронинген 2:1 Хераклес
9 тур
15 октября, суббота 21:45 Хераклес 2:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
Право на выход в Лигу Европу, 1/2 финала
ответный матч		 22 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 2:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
Право на выход в Лигу Европу, 1/2 финала
первый матч		 19 мая, четверг 22:45 Хераклес 3:2 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
26 тур
6 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:4 Хераклес
14 тур
14 ноября, воскресенье 18:30 Хераклес 3:0 Гронинген
Чемпионат Голландии (2009/2010)
22 тур
6 февраля, суббота 22:45 Хераклес 4:3 Гронинген
13 тур
6 ноября, пятница 22:45 Гронинген 4:1 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 