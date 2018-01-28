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Стандард - Андерлехт

28.01.2018, Воскресенье, 20:00 мск Льеж, стадион Морис Дюфрасне Бельгия. Про-Лига, 24 тур Стандард - Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
9 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:0 Стандард
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
24 тур
29 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 0:0 Стандард
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Стандард 0:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
28 тур
28 февраля, воскресенье 20:00 Андерлехт 3:3 Стандард
15 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
8 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Андерлехт 1:1 Стандард
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Стандард 3:1 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
25 января, воскресенье 16:30 Стандард 2:0 Андерлехт
12 тур
26 октября, воскресенье 19:00 Андерлехт 0:2 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
6 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:1 Стандард
1 тур
30 марта, воскресенье 20:00 Стандард 1:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
20 тур
22 декабря, воскресенье 21:00 Стандард 1:1 Андерлехт
12 тур
27 октября, воскресенье 21:00 Андерлехт 1:1 Стандард
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
7 тур
5 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:0 Стандард
2 тур
6 апреля, суббота 20:00 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
25 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Андерлехт 2:2 Стандард
10 тур
7 октября, воскресенье 16:30 Стандард 2:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2011/2012), группа A
Плей-офф, 10 тур
13 мая, воскресенье 16:30 Андерлехт 3:0 Стандард
Плей-офф, 2 тур
6 апреля, пятница 22:30 Стандард 0:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
12 февраля, воскресенье 17:30 Стандард 1:2 Андерлехт
10 тур
16 октября, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:0 Стандард
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Стандард
23 тур
23 января, воскресенье 20:00 Андерлехт 2:0 Стандард
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Стандард 5:1 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Стандард 0:4 Андерлехт
5 тур
30 августа, воскресенье 22:30 Андерлехт 1:1 Стандард
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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