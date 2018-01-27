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Кортрейк - Эйпен

27.01.2018, Суббота, 22:00 мск Кортрейк, стадион Гульден спорен Бельгия. Про-Лига, 24 тур Кортрейк - Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
3 тур
12 августа, суббота 21:00 Эйпен 1:2 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 8 тур
13 мая, суббота 21:00 Эйпен 3:2 Кортрейк
За место в Лиге Европы, 4 тур
22 апреля, суббота 21:00 Кортрейк 3:3 Эйпен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
27 тур
18 февраля, суббота 22:00 Эйпен 1:0 Кортрейк
12 тур
26 октября, среда 21:30 Кортрейк 1:1 Эйпен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
16 тур
20 ноября, суббота 22:00 Эйпен 3:1 Кортрейк
10 тур
2 октября, суббота 22:00 Кортрейк 3:1 Эйпен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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