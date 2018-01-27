Кортрейк - Эйпен

|3 тур
|12 августа, суббота
|21:00
|Эйпен
|1:2
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 8 тур
|13 мая, суббота
|21:00
|Эйпен
|3:2
|Кортрейк
|За место в Лиге Европы, 4 тур
|22 апреля, суббота
|21:00
|Кортрейк
|3:3
|Эйпен
|27 тур
|18 февраля, суббота
|22:00
|Эйпен
|1:0
|Кортрейк
|12 тур
|26 октября, среда
|21:30
|Кортрейк
|1:1
|Эйпен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Брюгге
|30
|20
|7
|3
|68:33
|+35
|67
|2.
|Андерлехт
|30
|16
|7
|7
|49:42
|+7
|55
|3.
|Шарлеруа
|30
|13
|12
|5
|46:30
|+16
|51
|4.
|Гент
|30
|14
|8
|8
|45:27
|+18
|50
|5.
|Генк
|30
|11
|11
|8
|44:36
|+8
|44
|6.
|Стандард
|30
|11
|11
|8
|43:41
|+2
|44
|7.
|Кортрейк
|30
|12
|6
|12
|42:39
|+3
|42
|8.
|Антверпен
|30
|10
|11
|9
|38:40
|-2
|41
|9.
|Зюлте-Варегем
|30
|11
|4
|15
|47:52
|-5
|37
|10.
|Сент-Труйден
|30
|9
|10
|11
|29:41
|-12
|37
|11.
|Остенде
|30
|10
|6
|14
|42:41
|+1
|36
|12.
|Ваасланд-Беверен
|29
|9
|8
|12
|50:49
|+1
|35
|13.
|Локерен
|30
|8
|7
|15
|33:49
|-16
|31
|14.
|Мускрон
|30
|8
|6
|16
|40:59
|-19
|30
|15.
|Эйпен
|30
|6
|9
|15
|40:57
|-17
|27
|16.
|Мехелен
|29
|5
|9
|15
|29:49
|-20
|24