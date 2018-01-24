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Локерен - Генк

24.01.2018, Среда, 22:30 мск Локерен, стадион Дакнамстадион Бельгия. Про-Лига, 23 тур Локерен - Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
14 тур
4 ноября, суббота 20:00 Генк 0:0 Локерен
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 10 тур
20 мая, суббота 21:00 Локерен 1:1 Генк
За место в Лиге Европы, 1 тур
1 апреля, суббота 21:30 Генк 4:0 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
17 тур
4 декабря, воскресенье 22:00 Генк 1:2 Локерен
4 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Локерен 0:3 Генк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
27 тур
20 февраля, суббота 22:30 Локерен 0:0 Генк
14 тур
30 октября, пятница 22:30 Генк 0:2 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
22 тур
18 января, воскресенье 22:00 Локерен 1:1 Генк
3 тур
8 августа, пятница 22:30 Генк 0:0 Локерен
Бельгия. Плей-офф (2013/2014), группа A
7 тур
3 мая, суббота 20:00 Генк 1:2 Локерен
2 тур
5 апреля, суббота 22:00 Локерен 1:1 Генк
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
18 тур
8 декабря, воскресенье 21:00 Генк 0:2 Локерен
4 тур
17 августа, суббота 22:00 Локерен 3:1 Генк
Бельгия. Плей-офф (2012/2013), группа A
6 тур
27 апреля, суббота 22:00 Локерен 0:0 Генк
3 тур
13 апреля, суббота 22:00 Генк 2:1 Локерен
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 17:30 Локерен 3:4 Генк
3 тур
12 августа, воскресенье 20:00 Генк 1:0 Локерен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 21:00 Генк 0:1 Локерен
10 тур
15 октября, суббота 20:00 Локерен 3:1 Генк
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
Плей-офф I, 1 тур
3 апреля, воскресенье 22:30 Генк 2:1 Локерен
22 тур
30 декабря, четверг 22:30 Локерен 2:2 Генк
7 тур
18 сентября, суббота 22:00 Генк 3:1 Локерен
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
27 тур
19 февраля, пятница 22:30 Генк 3:1 Локерен
12 тур
23 октября, пятница 22:30 Локерен 0:2 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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