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Халл Сити - Ноттингем Форест

27.01.2018, Суббота, 18:00 мск Кингстон-апон-Халл, стадион Кингстон Коммуникейшн Стэдиум Англия. Кубок, 1/16 финала Халл Сити - Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
14 тур
28 октября, суббота 19:30 Халл Сити 2:3 Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
32 тур
15 марта, вторник 22:45 Халл Сити 1:1 Ноттингем Форест
10 тур
3 октября, суббота 17:00 Ноттингем Форест 0:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
38 тур
16 марта, суббота 19:00 Халл Сити 1:2 Ноттингем Форест
20 тур
1 декабря, суббота 19:00 Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
45 тур
21 апреля, суббота 18:00 Халл Сити 2:1 Ноттингем Форест
14 тур
29 октября, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:1 Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
35 тур
5 марта, суббота 18:00 Ноттингем Форест 0:1 Халл Сити
7 тур
18 сентября, суббота 20:20 Халл Сити 0:0 Ноттингем Форест
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