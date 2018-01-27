Халл Сити - Ноттингем Форест

|14 тур
|28 октября, суббота
|19:30
|Халл Сити
|2:3
|Ноттингем Форест
|14 тур
|28 октября, суббота
|19:30
|Халл Сити
|2:3
|Ноттингем Форест
|32 тур
|15 марта, вторник
|22:45
|Халл Сити
|1:1
|Ноттингем Форест
|10 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Халл Сити
|38 тур
|16 марта, суббота
|19:00
|Халл Сити
|1:2
|Ноттингем Форест
|20 тур
|1 декабря, суббота
|19:00
|Ноттингем Форест
|1:2
|Халл Сити
|45 тур
|21 апреля, суббота
|18:00
|Халл Сити
|2:1
|Ноттингем Форест
|14 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Халл Сити
|35 тур
|5 марта, суббота
|18:00
|Ноттингем Форест
|0:1
|Халл Сити
|7 тур
|18 сентября, суббота
|20:20
|Халл Сити
|0:0
|Ноттингем Форест