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Хераклес - ПСВ

21.01.2018, Воскресенье, 18:45 мск Альмело, стадион Полман Голландия. Эредивизие, 19 тур Хераклес - ПСВ
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
9 тур
22 октября, воскресенье 13:30 ПСВ 3:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
20 тур
28 января, суббота 21:45 Хераклес 1:2 ПСВ
9 тур
15 октября, суббота 20:45 ПСВ 1:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
20 февраля, суббота 21:45 ПСВ 2:0 Хераклес
6 тур
19 сентября, суббота 20:45 Хераклес 2:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
33 тур
10 мая, воскресенье 15:30 ПСВ 2:0 Хераклес
12 тур
9 ноября, воскресенье 18:45 Хераклес 1:2 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
24 тур
14 февраля, пятница 23:00 ПСВ 2:1 Хераклес
4 тур
24 августа, суббота 21:45 Хераклес 1:1 ПСВ
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
20 тур
26 января, суббота 23:45 Хераклес 1:5 ПСВ
11 тур
3 ноября, суббота 23:45 ПСВ 4:0 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
20 тур
5 февраля, воскресенье 17:30 Хераклес 1:1 ПСВ
12 тур
6 ноября, воскресенье 19:30 ПСВ 4:1 Хераклес
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
31 тур
17 апреля, воскресенье 16:30 Хераклес 0:2 ПСВ
17 тур
4 декабря, суббота 21:45 ПСВ 5:2 Хераклес
Чемпионат Голландии (2009/2010)
23 тур
14 февраля, воскресенье 16:30 Хераклес 0:1 ПСВ
14 тур
22 ноября, воскресенье 18:30 ПСВ 4:0 Хераклес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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