Введите ваш ник на сайте

Витесс - Херенвен

20.01.2018, Суббота, 22:45 мск Арнем, стадион Гелредом Голландия. Эредивизие, 19 тур Витесс - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
9 тур
22 октября, воскресенье 17:45 Херенвен 0:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 19:30 Витесс 4:2 Херенвен
13 тур
19 ноября, суббота 20:30 Херенвен 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
13 февраля, суббота 22:45 Витесс 3:0 Херенвен
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Херенвен 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
ответный матч		 31 мая, воскресенье 17:45 Витесс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
первый матч		 28 мая, четверг 21:45 Херенвен 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
24 января, суббота 22:45 Херенвен 4:1 Витесс
6 тур
20 сентября, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 21:45 Витесс 2:2 Херенвен
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Херенвен 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
22 декабря, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
8 тур
6 октября, суббота 21:45 Витесс 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:45 Херенвен 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
31 января, вторник 23:45 Витесс 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Херенвен
3 тур
15 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
...
  • Читайте нас: 