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ПАОК - Аполлон Смирнис

21.01.2018, Воскресенье, 16:00 мск Салоники, стадион Тумба Греция. Суперлига, 18 тур ПАОК - Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига (2017/2018)
3 тур
11 сентября, понедельник 19:30 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
31 тур
27 марта, четверг 21:30 Аполлон Смирнис 3:3 ПАОК
14 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 ПАОК 0:0 Аполлон Смирнис
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. АЕК 29 20 7 2 47:12 +35 67
2. ПАОК 28 21 4 3 59:13 +46 67
3. Атромитос 30 15 11 4 43:21 +22 56
4. Олимпиакос 28 16 6 6 56:27 +29 54
5. Астерас 30 12 9 9 39:24 +15 45
6. Ксанти 30 12 9 9 31:30 +1 45
7. Панатинаикос 29 10 10 9 28:27 +1 40
8. Паниониос 30 10 10 10 32:31 +1 40
9. Панетоликос 30 9 8 13 31:40 -9 35
10. ПАС 30 7 13 10 31:34 -3 34
11. Левадиакос 29 7 10 12 20:32 -12 31
12. Ларисса 29 7 10 12 21:37 -16 31
13. ПАС Ламия 30 6 12 12 20:34 -14 30
14. Аполлон Смирнис 30 6 11 13 23:36 -13 29
15. Керкира 30 4 10 16 19:51 -32 22
16. Платаниас 30 2 4 24 14:65 -51 10
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