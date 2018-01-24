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Тур - Метц

24.01.2018, Среда, 20:30 мск Тур, стадион Стад де ла Валле дю Шер Франция. Кубок, 1/16 финала Тур - Метц
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
2-й раунд,
27 августа, четверг 22:00 Метц 2:1 Тур
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