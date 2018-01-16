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Шеффилд Уэнсдэй - Карлайл Юнайтед

16.01.2018, Вторник, 22:45 мск Шеффилд, стадион Хиллсбро Англия. Кубок, 1/32 финала , ответный матч Шеффилд Уэнсдэй - Карлайл Юнайтед
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 18:00 Карлайл Юнайтед 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
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