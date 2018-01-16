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Мэнсфилд Таун - Кардифф

16.01.2018, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/32 финала , ответный матч Мэнсфилд Таун - Кардифф
Первый матч:
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 18:00 Кардифф 0:0 Мэнсфилд Таун
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