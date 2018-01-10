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Кубок Французской Лиги
Ницца - Монако
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Материалы
10 января 2018
00:51
Кубок французской лиги. «Монако» обыграл «Ниццу» и вышел в полуфинал
1
Ницца - Монако
09.01.2018, Вторник, 23:00 мск
Ницца, стадион
Альянс Ривьера
Франция. Кубок лиги, 1/4 финала
Ницца
-
Монако
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Протокол
История игр
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Франция. Лига 1 (2017/2018)
5 тур
9 сентября, суббота
18:00
Ницца
4:0
Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота
19:00
Монако
3:0
Ницца
6 тур
21 сентября, среда
20:00
Ницца
4:0
Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота
16:00
Монако
1:0
Ницца
1 тур
8 августа, суббота
22:00
Ницца
1:2
Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
20 февраля, пятница
22:30
Ницца
0:1
Монако
8 тур
27 сентября, суббота
16:00
Монако
0:1
Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье
16:00
Монако
1:0
Ницца
16 тур
3 декабря, вторник
23:59
Ницца
0:3
Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 февраля, среда
23:55
Ницца
0:1
Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота
21:00
Ницца
3:2
Монако
15 тур
27 ноября, суббота
21:00
Монако
1:1
Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота
21:00
Монако
3:2
Ницца
6 тур
19 сентября, суббота
21:00
Ницца
1:3
Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота
21:00
Ницца
0:0
Монако
9 тур
18 октября, суббота
21:00
Монако
1:2
Ницца
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
25 января, воскресенье
22:45
Монако
1:0
Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота
22:00
Ницца
0:2
Монако
16 тур
1 декабря, суббота
22:00
Монако
1:1
Ницца
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