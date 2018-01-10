Введите ваш ник на сайте
Материалы

Ницца - Монако

09.01.2018, Вторник, 23:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Франция. Кубок лиги, 1/4 финала Ницца - Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
5 тур
9 сентября, суббота 18:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
4 февраля, суббота 19:00 Монако 3:0 Ницца
6 тур
21 сентября, среда 20:00 Ницца 4:0 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 16:00 Монако 1:0 Ницца
1 тур
8 августа, суббота 22:00 Ницца 1:2 Монако
Франция. Лига 1 (2014/2015)
26 тур
20 февраля, пятница 22:30 Ницца 0:1 Монако
8 тур
27 сентября, суббота 16:00 Монако 0:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2013/2014)
34 тур
20 апреля, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Ницца
16 тур
3 декабря, вторник 23:59 Ницца 0:3 Монако
Франция. Кубок (2013/2014)
1/8 финала
12 февраля, среда 23:55 Ницца 0:1 Монако
Франция. Лига 1 (2010/2011)
31 тур
16 апреля, суббота 21:00 Ницца 3:2 Монако
15 тур
27 ноября, суббота 21:00 Монако 1:1 Ницца
Франция. Лига 1 (2009/2010)
22 тур
30 января, суббота 21:00 Монако 3:2 Ницца
6 тур
19 сентября, суббота 21:00 Ницца 1:3 Монако
Франция. Лига 1 (2008/2009)
27 тур
7 марта, суббота 21:00 Ницца 0:0 Монако
9 тур
18 октября, суббота 21:00 Монако 1:2 Ницца
Франция. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
25 января, воскресенье 22:45 Монако 1:0 Ницца
Франция. Лига 1 (2007/2008)
34 тур
19 апреля, суббота 22:00 Ницца 0:2 Монако
16 тур
1 декабря, суббота 22:00 Монако 1:1 Ницца
...
  • Читайте нас: 