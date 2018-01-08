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Ланс - Булонь

08.01.2018, Понедельник, 23:00 мск Ланс, стадион Феликс-Бола Франция. Кубок, 1/32 финала Ланс - Булонь
Франция. Лига 1 (2009/2010)
32 тур
10 апреля, суббота 21:00 Ланс 3:0 Булонь
16 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Булонь 2:1 Ланс
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