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Сошо - Амьен

07.01.2018, Воскресенье, 19:30 мск Монбельяр, стадион Огюст Бональ Франция. Кубок, 1/32 финала Сошо - Амьен
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