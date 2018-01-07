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Страсбур - Дижон

07.01.2018, Воскресенье, 16:15 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Страсбур - Дижон
Франция. Лига 1 (2017/2018)
8 тур
30 сентября, суббота 21:00 Дижон 1:1 Страсбур
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