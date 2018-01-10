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Белененсеш - Боавишта

10.01.2018, Среда, 00:01 мск Лиссабон, стадион До Рестело Португалия. Примейра, 17 тур Белененсеш - Боавишта
Португалия. Примейра (2016/2017)
19 тур
27 января, пятница 23:30 Боавишта 0:1 Белененсеш
2 тур
19 августа, пятница 22:30 Белененсеш 0:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2015/2016)
31 тур
22 апреля, пятница 22:30 Боавишта 1:0 Белененсеш
14 тур
21 декабря, понедельник 22:00 Белененсеш 1:0 Боавишта
Португалия. Примейра (2014/2015)
26 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Боавишта 1:0 Белененсеш
9 тур
3 ноября, понедельник 23:00 Белененсеш 3:1 Боавишта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Порту 34 28 4 2 82:18 +64 88
2. Бенфика 34 25 6 3 80:22 +58 81
3. Спортинг 34 24 6 4 63:24 +39 78
4. Брага 34 24 3 7 74:29 +45 75
5. Риу Аве 34 15 6 13 40:42 -2 51
6. Шавиш 34 13 8 13 47:55 -8 47
7. Маритиму 34 13 8 13 36:49 -13 47
8. Боавишта 34 13 6 15 35:44 -9 45
9. Гимараеш 34 13 4 17 45:56 -11 43
10. Портимоненси 34 10 8 16 52:60 -8 38
11. Тондела 34 10 8 16 41:50 -9 38
12. Белененсеш 34 9 10 15 33:46 -13 37
13. Авеш 34 9 7 18 36:51 -15 34
14. Морейренcе 34 8 8 18 29:50 -21 32
15. Витория 33 7 11 15 39:61 -22 32
16. Пасуш де Феррейра 34 7 9 18 33:59 -26 30
17. Эшторил 34 8 6 20 29:61 -32 30
18. Фейренсе 33 8 4 21 31:48 -17 28
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