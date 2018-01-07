Уэска - Реал Ов

|35 тур
|21 апреля, пятница
|21:00
|Реал Ов
|1:1
|Уэска
|14 тур
|12 ноября, суббота
|18:00
|Уэска
|4:0
|Реал Ов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Райо Вальекано
|42
|21
|13
|8
|67:48
|+19
|76
|2.
|Уэска
|42
|21
|12
|9
|61:40
|+21
|75
|3.
|Сарагоса
|42
|20
|11
|11
|57:44
|+13
|71
|4.
|Спортинг Х
|42
|21
|8
|13
|60:40
|+20
|71
|5.
|Вальядолид
|42
|19
|10
|13
|69:55
|+14
|67
|6.
|Нумансия
|42
|18
|11
|13
|52:41
|+11
|65
|7.
|Реал Ов
|42
|18
|11
|13
|54:48
|+6
|65
|8.
|Осасуна
|42
|16
|16
|10
|44:34
|+10
|64
|9.
|Кадис
|42
|16
|16
|10
|42:29
|+13
|64
|10.
|Гранада
|42
|17
|10
|15
|55:50
|+5
|61
|11.
|Тенерифе
|42
|15
|14
|13
|58:50
|+8
|59
|12.
|Луго
|42
|15
|10
|17
|39:48
|-9
|55
|13.
|Алькоркон
|42
|12
|16
|14
|37:42
|-5
|52
|14.
|Реус Депортиу
|42
|12
|16
|14
|31:42
|-11
|52
|15.
|Химнастик
|42
|15
|7
|20
|44:50
|-6
|52
|16.
|Кордоба
|42
|15
|6
|21
|57:65
|-8
|51
|17.
|Альбасете
|42
|11
|16
|15
|35:46
|-11
|49
|18.
|Альмерия
|42
|12
|12
|18
|38:45
|-7
|48
|19.
|Леонеса
|42
|11
|15
|16
|54:67
|-13
|48
|20.
|Барселона Б
|42
|10
|14
|18
|46:54
|-8
|44
|21.
|Лорка
|42
|8
|9
|25
|37:68
|-31
|33
|22.
|42
|7
|11
|24
|29:60
|-31
|32