ПАОК - Левадиакос

|1 тур
|20 августа, воскресенье
|19:15
|Левадиакос
|0:0
|ПАОК
|1 тур
|20 августа, воскресенье
|19:15
|Левадиакос
|0:0
|ПАОК
|16 тур
|19 января, четверг
|18:15
|ПАОК
|3:0
|Левадиакос
|1 тур
|3 января, вторник
|20:30
|Левадиакос
|0:1
|ПАОК
|29 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|ПАОК
|2:0
|Левадиакос
|14 тур
|14 декабря, понедельник
|20:30
|Левадиакос
|0:0
|ПАОК
|33 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|ПАОК
|1:0
|Левадиакос
|16 тур
|21 декабря, воскресенье
|20:30
|Левадиакос
|1:2
|ПАОК
|34 тур
|13 апреля, воскресенье
|20:00
|Левадиакос
|3:2
|ПАОК
|17 тур
|22 декабря, воскресенье
|17:00
|ПАОК
|3:0
|Левадиакос
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|АЕК
|29
|20
|7
|2
|47:12
|+35
|67
|2.
|ПАОК
|28
|21
|4
|3
|59:13
|+46
|67
|3.
|Атромитос
|30
|15
|11
|4
|43:21
|+22
|56
|4.
|Олимпиакос
|28
|16
|6
|6
|56:27
|+29
|54
|5.
|Астерас
|30
|12
|9
|9
|39:24
|+15
|45
|6.
|Ксанти
|30
|12
|9
|9
|31:30
|+1
|45
|7.
|Панатинаикос
|29
|10
|10
|9
|28:27
|+1
|40
|8.
|Паниониос
|30
|10
|10
|10
|32:31
|+1
|40
|9.
|Панетоликос
|30
|9
|8
|13
|31:40
|-9
|35
|10.
|ПАС
|30
|7
|13
|10
|31:34
|-3
|34
|11.
|Левадиакос
|29
|7
|10
|12
|20:32
|-12
|31
|12.
|Ларисса
|29
|7
|10
|12
|21:37
|-16
|31
|13.
|ПАС Ламия
|30
|6
|12
|12
|20:34
|-14
|30
|14.
|Аполлон Смирнис
|30
|6
|11
|13
|23:36
|-13
|29
|15.
|Керкира
|30
|4
|10
|16
|19:51
|-32
|22
|16.
|Платаниас
|30
|2
|4
|24
|14:65
|-51
|10