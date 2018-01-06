Введите ваш ник на сайте

Уотфорд - Бристоль Сити

06.01.2018, Суббота, 18:00 мск Уотфорд, стадион Викарэйдж Роад Англия. Кубок, 1/32 финала Уотфорд - Бристоль Сити
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/32 финала
22 августа, вторник 21:45 Уотфорд 2:3 Бристоль Сити
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
повторный матч		 14 января, вторник 23:45 Уотфорд 2:0 Бристоль Сити
Англия. Кубок (2013/2014)
3 раунд
4 января, суббота 19:00 Бристоль Сити 1:1 Уотфорд
Англия. Чемпионшип (2012/2013)
24 тур
29 января, вторник 23:45 Бристоль Сити 2:0 Уотфорд
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Уотфорд 2:2 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
38 тур
20 марта, вторник 23:45 Бристоль Сити 0:2 Уотфорд
19 тур
29 ноября, вторник 22:45 Уотфорд 2:2 Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2010/2011)
33 тур
22 февраля, вторник 22:45 Уотфорд 1:3 Бристоль Сити
6 тур
14 сентября, вторник 22:45 Бристоль Сити 0:2 Уотфорд
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
30 тур
9 февраля, вторник 22:45 Уотфорд 2:0 Бристоль Сити
24 тур
28 декабря, понедельник 18:00 Бристоль Сити 2:2 Уотфорд
...
  • Читайте нас: 