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Стивенидж - Рединг

06.01.2018, Суббота, 18:00 мск Стивэнейдж, стадион Ламекс Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Стивенидж - Рединг
Англия. Кубок (2011/2012)
1/32 финала
7 января, суббота 19:00 Рединг 0:1 Стивенидж
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 18:00 Стивенидж 1:2 Рединг
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