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Астон Вилла - Питерборо Юнайтед

06.01.2018, Суббота, 18:00 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Кубок, 1/32 финала Астон Вилла - Питерборо Юнайтед
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