Росс Каунти - Сент-Джонстон

|11 тур
|24 октября, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|0:0
|Росс Каунти
|11 тур
|24 октября, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|0:0
|Росс Каунти
|25 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|14 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:4
|Росс Каунти
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:2
|Сент-Джонстон
|30 тур
|16 марта, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|17 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|2:3
|Сент-Джонстон
|3 тур
|11 августа, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|32 тур
|7 апреля, вторник
|21:45
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Росс Каунти
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|15 марта, суббота
|21:30
|Сент-Джонстон
|0:1
|Росс Каунти
|21 тур
|4 января, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Росс Каунти
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:05
|Сент-Джонстон
|2:2
|Росс Каунти
|27 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|17 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|33
|22
|9
|2
|64:21
|+43
|75
|2.
|Рейнджерс
|33
|19
|5
|9
|67:38
|+29
|62
|3.
|Абердин
|33
|19
|5
|9
|50:36
|+14
|62
|4.
|Хиберниан
|33
|16
|11
|6
|49:35
|+14
|59
|5.
|Килмарнок
|33
|15
|10
|8
|45:39
|+6
|55
|6.
|Хартс
|33
|11
|13
|9
|35:30
|+5
|46
|7.
|Мазервелл
|33
|10
|8
|15
|36:43
|-7
|38
|8.
|Сент-Джонстон
|33
|10
|8
|15
|32:47
|-15
|38
|9.
|Гамильтон Академикал
|33
|8
|6
|19
|43:60
|-17
|30
|10.
|Данди
|33
|8
|6
|19
|31:53
|-22
|30
|11.
|Росс Каунти
|33
|6
|8
|19
|38:57
|-19
|26
|12.
|Партик Тисл
|33
|6
|7
|20
|26:57
|-31
|25