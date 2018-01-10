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Манчестер Сити - Бристоль Сити

09.01.2018, Вторник, 22:45 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала , первый матч Манчестер Сити - Бристоль Сити
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