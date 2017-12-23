Хиберниан - Росс Каунти

|7 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:1
|Хиберниан
|7 тур
|23 сентября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:1
|Хиберниан
|37 тур
|6 мая, вторник
|22:45
|Росс Каунти
|1:0
|Хиберниан
|26 тур
|15 февраля, суббота
|19:00
|Хиберниан
|2:1
|Росс Каунти
|18 тур
|26 декабря, четверг
|19:00
|Росс Каунти
|0:2
|Хиберниан
|5 тур
|31 августа, суббота
|18:00
|Хиберниан
|0:0
|Росс Каунти
|25 тур
|30 января, среда
|23:45
|Росс Каунти
|1:0
|Хиберниан
|20 тур
|26 декабря, среда
|19:00
|Хиберниан
|0:1
|Росс Каунти
|10 тур
|20 октября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|3:2
|Хиберниан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|33
|22
|9
|2
|64:21
|+43
|75
|2.
|Рейнджерс
|33
|19
|5
|9
|67:38
|+29
|62
|3.
|Абердин
|33
|19
|5
|9
|50:36
|+14
|62
|4.
|Хиберниан
|33
|16
|11
|6
|49:35
|+14
|59
|5.
|Килмарнок
|33
|15
|10
|8
|45:39
|+6
|55
|6.
|Хартс
|33
|11
|13
|9
|35:30
|+5
|46
|7.
|Мазервелл
|33
|10
|8
|15
|36:43
|-7
|38
|8.
|Сент-Джонстон
|33
|10
|8
|15
|32:47
|-15
|38
|9.
|Гамильтон Академикал
|33
|8
|6
|19
|43:60
|-17
|30
|10.
|Данди
|33
|8
|6
|19
|31:53
|-22
|30
|11.
|Росс Каунти
|33
|6
|8
|19
|38:57
|-19
|26
|12.
|Партик Тисл
|33
|6
|7
|20
|26:57
|-31
|25