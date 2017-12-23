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Хиберниан - Росс Каунти

23.12.2017, Суббота, 18:00 мск Эдинбург, стадион Истер Роад Шотландия. Премьер-Лига, 20 тур Хиберниан - Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
7 тур
23 сентября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:1 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014), группа B
37 тур
6 мая, вторник 22:45 Росс Каунти 1:0 Хиберниан
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
15 февраля, суббота 19:00 Хиберниан 2:1 Росс Каунти
18 тур
26 декабря, четверг 19:00 Росс Каунти 0:2 Хиберниан
5 тур
31 августа, суббота 18:00 Хиберниан 0:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
25 тур
30 января, среда 23:45 Росс Каунти 1:0 Хиберниан
20 тур
26 декабря, среда 19:00 Хиберниан 0:1 Росс Каунти
10 тур
20 октября, суббота 18:00 Росс Каунти 3:2 Хиберниан
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 33 22 9 2 64:21 +43 75
2. Рейнджерс 33 19 5 9 67:38 +29 62
3. Абердин 33 19 5 9 50:36 +14 62
4. Хиберниан 33 16 11 6 49:35 +14 59
5. Килмарнок 33 15 10 8 45:39 +6 55
6. Хартс 33 11 13 9 35:30 +5 46
7. Мазервелл 33 10 8 15 36:43 -7 38
8. Сент-Джонстон 33 10 8 15 32:47 -15 38
9. Гамильтон Академикал 33 8 6 19 43:60 -17 30
10. Данди 33 8 6 19 31:53 -22 30
11. Росс Каунти 33 6 8 19 38:57 -19 26
12. Партик Тисл 33 6 7 20 26:57 -31 25
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