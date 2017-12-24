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Фейеноорд - Рода

24.12.2017, Воскресенье, 18:45 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 18 тур Фейеноорд - Рода
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
10 тур
28 октября, суббота 19:30 Рода 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
18 тур
15 января, воскресенье 14:30 Рода 0:2 Фейеноорд
7 тур
25 сентября, воскресенье 17:45 Фейеноорд 5:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
24 тур
21 февраля, воскресенье 18:45 Фейеноорд 1:1 Рода
6 тур
20 сентября, воскресенье 13:30 Рода 1:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
4 февраля, вторник 21:45 Рода 1:2 Фейеноорд
5 тур
1 сентября, воскресенье 18:30 Фейеноорд 4:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
26 тур
10 марта, воскресенье 15:30 Рода 0:1 Фейеноорд
12 тур
11 ноября, воскресенье 17:30 Фейеноорд 5:2 Рода
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
11 апреля, среда 22:00 Рода 0:0 Фейеноорд
2 тур
13 августа, суббота 22:45 Фейеноорд 3:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
28 тур
20 марта, воскресенье 16:30 Рода 3:0 Фейеноорд
13 тур
7 ноября, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:1 Рода
Чемпионат Голландии (2009/2010)
26 тур
7 марта, воскресенье 14:30 Рода 2:4 Фейеноорд
4 тур
23 августа, воскресенье 18:30 Фейеноорд 4:0 Рода
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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    Рейтинг: +661

    Killer_King 24 декабря 2017, 18:53

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