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Сент-Этьен - Бордо

06.05.2018, Воскресенье, 16:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Франция. Лига 1, 36 тур Сент-Этьен - Бордо
Франция. Лига 1 (2017/2018)
15 тур
28 ноября, вторник 23:00 Бордо 3:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 21:45 Сент-Этьен 2:2 Бордо
1 тур
13 августа, суббота 18:00 Бордо 3:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 1:4 Сент-Этьен
2 тур
15 августа, суббота 18:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
15 февраля, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Сент-Этьен
7 тур
25 сентября, четверг 23:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 20:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
3 мая, пятница 22:30 Сент-Этьен 0:0 Бордо
17 тур
13 декабря, четверг 23:59 Бордо 0:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:3 Бордо
1 тур
7 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
16 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:2 Бордо
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Сент-Этьен
8 тур
3 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
7 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Сент-Этьен
Франция. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
24 января, четверг 22:55 Бордо 1:0 Сент-Этьен
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Сент-Этьен 0:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 29 6 3 108:29 +79 93
2. Монако 38 24 8 6 85:45 +40 80
3. Лион 38 23 9 6 87:43 +44 78
4. Марсель 38 22 11 5 80:47 +33 77
5. Ренн 38 16 10 12 50:44 +6 58
6. Бордо 38 16 7 15 53:48 +5 55
7. Сент-Этьен 38 15 10 13 47:50 -3 55
8. Ницца 38 15 9 14 53:52 +1 54
9. Нант 38 14 10 14 36:41 -5 52
10. Монпелье 38 11 18 9 36:33 +3 51
11. Дижон 38 13 9 16 55:73 -18 48
12. Генгам 38 12 11 15 48:59 -11 47
13. Амьен 38 12 9 17 37:42 -5 45
14. Анжер 38 9 14 15 42:52 -10 41
15. Страсбур 38 9 11 18 44:67 -23 38
16. Кан 38 10 8 20 27:52 -25 38
17. Лилль 38 10 8 20 41:67 -26 38
18. Тулуза 38 9 10 19 38:54 -16 37
19. Труа 38 9 6 23 32:59 -27 33
20. Метц 38 6 8 24 34:76 -42 26
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