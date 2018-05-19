Виктория - Теплице

|15 тур
|26 ноября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|0:0
|Виктория
|22 тур
|1 апреля, суббота
|21:15
|Виктория
|2:2
|Теплице
|8 тур
|24 сентября, суббота
|21:15
|Теплице
|0:1
|Виктория
|18 тур
|19 февраля, пятница
|22:15
|Виктория
|1:0
|Теплице
|4 тур
|14 августа, пятница
|19:30
|Теплице
|2:2
|Виктория
|24 тур
|20 апреля, понедельник
|19:00
|Теплице
|0:0
|Виктория
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|22:15
|Виктория
|1:0
|Теплице
|26 тур
|25 апреля, пятница
|22:15
|Виктория
|3:0
|Теплице
|12 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Теплице
|1:0
|Виктория
|22 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|Виктория
|2:1
|Теплице
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|19:00
|Теплице
|1:1
|Виктория
|17 тур
|19 февраля, воскресенье
|20:00
|Теплице
|3:4
|Виктория
|3 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Виктория
|2:0
|Теплице
|28 тур
|14 мая, суббота
|20:20
|Теплице
|0:1
|Виктория
|14 тур
|29 октября, пятница
|20:15
|Виктория
|4:2
|Теплице
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Виктория П
|30
|20
|6
|4
|55:23
|+32
|66
|2.
|Славия П
|30
|17
|8
|5
|50:19
|+31
|59
|3.
|Яблонец
|30
|16
|8
|6
|49:27
|+22
|56
|4.
|Сигма
|30
|15
|10
|5
|41:22
|+19
|55
|5.
|Спарта
|30
|14
|11
|5
|43:25
|+18
|53
|6.
|Слован Л
|30
|13
|7
|10
|37:35
|+2
|46
|7.
|Богемианс 1905
|30
|9
|11
|10
|30:29
|+1
|38
|8.
|Теплице
|30
|8
|10
|12
|32:40
|-8
|34
|9.
|Млада Болеслав
|30
|9
|7
|14
|31:43
|-12
|34
|10.
|Фастав
|30
|8
|9
|13
|31:48
|-17
|33
|11.
|Дукла П
|30
|9
|5
|16
|32:55
|-23
|32
|12.
|Баник
|30
|7
|10
|13
|36:43
|-7
|31
|13.
|Словацко
|30
|6
|13
|11
|23:32
|-9
|31
|14.
|Карвина
|30
|7
|9
|14
|32:40
|-8
|30
|15.
|Высочина
|30
|8
|6
|16
|30:48
|-18
|30
|16.
|Зброевка
|30
|6
|6
|18
|20:43
|-23
|24