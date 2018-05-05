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Словацко - Теплице

05.05.2018, Суббота, 18:00 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Чехия. Синот Лига, 27 тур Словацко - Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
13 тур
4 ноября, суббота 17:00 Теплице 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Теплице 2:2 Словацко
12 тур
29 октября, суббота 18:00 Словацко 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
4 декабря, пятница 22:15 Словацко 4:2 Теплице
2 тур
1 августа, суббота 18:00 Теплице 2:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
17 марта, вторник 20:00 Словацко 2:2 Теплице
9 тур
26 сентября, пятница 22:15 Теплице 4:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Словацко 0:2 Теплице
1 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Теплице 0:4 Словацко
5 тур
25 августа, суббота 21:00 Словацко 2:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
28 апреля, суббота 21:00 Словацко 0:0 Теплице
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Теплице 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Теплице 1:1 Словацко
1 тур
17 июля, суббота 20:00 Словацко 3:0 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
21 тур
25 марта, четверг 20:00 Теплице 2:1 Словацко
7 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Словацко 0:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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