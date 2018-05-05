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Славия - Виктория

05.05.2018, Суббота, 19:30 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Синот Лига, 27 тур Славия - Виктория
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
13 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Виктория 1:0 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Славия 1:0 Виктория
5 тур
28 августа, воскресенье 20:30 Виктория 3:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Славия 5:0 Виктория
1 тур
24 июля, пятница 18:30 Виктория 2:1 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
18 марта, среда 20:00 Виктория 1:0 Славия
5 тур
23 августа, суббота 22:15 Славия 1:0 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
21 апреля, понедельник 18:30 Славия 0:2 Виктория
11 тур
19 октября, суббота 22:15 Виктория 1:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 20:00 Виктория 0:1 Славия
13 тур
4 ноября, воскресенье 21:05 Славия 0:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Виктория 3:0 Славия
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Славия 2:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
25 апреля, понедельник 20:30 Виктория 2:2 Славия
11 тур
1 октября, пятница 21:30 Славия 0:1 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
28 тур
5 мая, среда 19:30 Виктория 4:2 Славия
14 тур
9 ноября, понедельник 19:30 Славия 0:0 Виктория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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