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Яблонец - Слован

29.04.2018, Воскресенье, 19:30 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 26 тур Яблонец - Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
12 тур
28 октября, суббота 18:00 Слован 4:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
13 мая, суббота 17:30 Слован 1:1 Яблонец
14 тур
19 ноября, суббота 20:15 Яблонец 3:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
18 тур
20 февраля, суббота 19:30 Слован 3:2 Яблонец
4 тур
16 августа, воскресенье 20:15 Яблонец 1:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
27 тур
10 мая, воскресенье 14:15 Яблонец 2:0 Слован
13 тур
2 ноября, воскресенье 17:45 Слован 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
21 тур
21 марта, пятница 23:15 Слован 3:0 Яблонец
7 тур
2 сентября, понедельник 20:00 Яблонец 0:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
17 тур
23 февраля, суббота 22:10 Слован 1:0 Яблонец
3 тур
11 августа, суббота 20:00 Яблонец 1:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
29 тур
9 мая, среда 20:00 Яблонец 0:2 Слован
15 тур
26 ноября, суббота 20:45 Слован 2:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
18 тур
27 февраля, воскресенье 19:00 Яблонец 3:0 Слован
4 тур
8 августа, воскресенье 19:00 Слован 1:1 Яблонец
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
28 марта, воскресенье 17:00 Слован 4:2 Яблонец
8 тур
19 сентября, суббота 20:15 Яблонец 2:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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