Введите ваш ник на сайте

Славия - Словацко

29.04.2018, Воскресенье, 16:00 мск Прага, стадион Синобо Чехия. Синот Лига, 26 тур Славия - Словацко
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
12 тур
29 октября, воскресенье 17:45 Словацко 0:3 Славия
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
25 тур
21 апреля, пятница 21:15 Словацко 0:2 Славия
11 тур
22 октября, суббота 21:05 Славия 1:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
8 мая, воскресенье 16:30 Славия 5:1 Словацко
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:2 Славия
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 18:15 Славия 1:3 Словацко
1 тур
26 июля, суббота 22:15 Словацко 1:2 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Славия 1:1 Словацко
15 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
24 тур
22 апреля, понедельник 20:00 Славия 1:0 Словацко
10 тур
5 октября, пятница 22:15 Словацко 3:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
26 тур
22 апреля, воскресенье 19:00 Славия 0:1 Словацко
12 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Словацко 1:3 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
18 апреля, понедельник 20:30 Славия 2:0 Словацко
10 тур
24 сентября, пятница 20:15 Словацко 3:0 Славия
Чемпионат Чехии (2009/2010)
20 тур
22 марта, понедельник 19:30 Словацко 3:1 Славия
6 тур
31 августа, понедельник 21:30 Славия 3:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
...
  • Читайте нас: 