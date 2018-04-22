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Слован - Славия

22.04.2018, Воскресенье, 19:00 мск Либерец, стадион У Нисы Чехия. Синот Лига, 25 тур Слован - Славия
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
11 тур
22 октября, воскресенье 19:00 Славия 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
21 тур
18 марта, суббота 18:30 Слован 1:1 Славия
7 тур
19 сентября, понедельник 19:30 Славия 1:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
6 декабря, воскресенье 16:00 Слован 2:1 Славия
2 тур
2 августа, воскресенье 18:00 Славия 2:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
17 тур
21 февраля, суббота 19:00 Слован 1:3 Славия
3 тур
10 августа, воскресенье 22:15 Славия 4:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
16 тур
2 декабря, понедельник 21:00 Славия 2:1 Слован
2 тур
28 июля, воскресенье 22:15 Слован 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
20 тур
16 марта, суббота 18:40 Славия 3:1 Слован
6 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Слован 0:0 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
16 тур
3 декабря, суббота 20:00 Славия 1:3 Слован
2 тур
6 августа, суббота 20:00 Слован 2:1 Славия
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
5 марта, суббота 17:00 Слован 0:2 Славия
5 тур
15 августа, воскресенье 19:00 Славия 1:3 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
21 тур
25 марта, четверг 21:00 Славия 0:2 Слован
7 тур
12 сентября, суббота 22:00 Слован 1:1 Славия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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