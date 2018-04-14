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Баник - Богемианс 1905

14.04.2018, Суббота, 17:30 мск Острава, стадион Базалы Чехия. Синот Лига, 24 тур Баник - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
10 тур
13 октября, пятница 21:15 Богемианс 1905 2:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 16:30 Баник 1:2 Богемианс 1905
14 тур
21 ноября, суббота 19:00 Богемианс 1905 3:1 Баник
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
10 апреля, пятница 21:15 Богемианс 1905 0:2 Баник
9 тур
27 сентября, суббота 17:00 Баник 1:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
28 марта, пятница 23:15 Богемианс 1905 0:0 Баник
8 тур
14 сентября, суббота 17:00 Баник 1:3 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
5 марта, понедельник 21:00 Богемианс 1905 0:1 Баник
5 тур
27 августа, суббота 19:00 Баник 0:1 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
24 тур
16 апреля, суббота 20:00 Баник 0:0 Богемианс 1905
10 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Богемианс 1905 1:1 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
26 тур
26 апреля, понедельник 19:30 Богемианс 1905 0:1 Баник
12 тур
24 октября, суббота 18:00 Баник 3:1 Богемианс 1905
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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