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Млада Болеслав - Яблонец

07.04.2018, Суббота, 18:00 мск Млада-Болеслав, стадион Местски стадион Чехия. Синот Лига, 23 тур Млада Болеслав - Яблонец
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
9 тур
1 октября, воскресенье 18:00 Яблонец 3:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
22 тур
31 марта, пятница 21:15 Млада Болеслав 0:0 Яблонец
8 тур
23 сентября, пятница 21:15 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
19 марта, суббота 20:00 Млада Болеслав 1:0 Яблонец
8 тур
25 сентября, пятница 21:15 Яблонец 1:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
28 тур
17 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
14 тур
8 ноября, суббота 22:15 Яблонец 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 22:15 Млада Болеслав 3:2 Яблонец
11 тур
18 октября, пятница 22:15 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
22 мая, среда 20:00 Млада Болеслав 1:1 Яблонец
14 тур
10 ноября, суббота 22:00 Яблонец 2:3 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Млада Болеслав 3:0 Яблонец
1 тур
1 августа, понедельник 20:30 Яблонец 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:2 Яблонец
14 тур
1 ноября, понедельник 20:00 Яблонец 1:1 Млада Болеслав
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 1:2 Яблонец
10 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Яблонец 1:0 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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