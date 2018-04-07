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Слован - Теплице

07.04.2018, Суббота, 19:00 мск Либерец, стадион У Нисы Чехия. Синот Лига, 23 тур Слован - Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
9 тур
29 сентября, пятница 21:15 Теплице 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
23 тур
8 апреля, суббота 19:15 Теплице 3:1 Слован
9 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
19 тур
27 февраля, суббота 17:00 Теплице 0:3 Слован
5 тур
23 августа, воскресенье 18:00 Слован 2:0 Теплице
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
19 тур
7 марта, суббота 22:15 Слован 0:2 Теплице
5 тур
22 августа, пятница 22:15 Теплице 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
10 мая, суббота 20:00 Слован 2:1 Теплице
14 тур
11 ноября, понедельник 21:00 Теплице 1:1 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
28 тур
21 мая, вторник 22:15 Слован 3:1 Теплице
14 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Теплице 3:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
19 тур
2 марта, пятница 23:15 Теплице 1:0 Слован
5 тур
27 августа, суббота 21:20 Слован 0:2 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
25 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Слован 6:2 Теплице
11 тур
2 октября, суббота 18:15 Теплице 1:0 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
24 тур
11 апреля, воскресенье 19:00 Слован 1:0 Теплице
10 тур
3 октября, суббота 20:15 Теплице 2:0 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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