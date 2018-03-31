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Яблонец - Богемианс 1905

31.03.2018, Суббота, 16:00 мск Яблонец-над-Нисоу, стадион Стрельнице Чехия. Синот Лига, 22 тур Яблонец - Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
8 тур
23 сентября, суббота 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
19 тур
4 марта, суббота 17:00 Яблонец 0:0 Богемианс 1905
5 тур
26 августа, пятница 21:15 Богемианс 1905 2:0 Яблонец
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
5 декабря, суббота 19:30 Богемианс 1905 2:1 Яблонец
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Яблонец 2:2 Богемианс 1905
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
18 тур
28 февраля, суббота 16:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
4 тур
16 августа, суббота 19:00 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
29 тур
25 мая, воскресенье 20:00 Яблонец 1:2 Богемианс 1905
15 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
17 тур
17 февраля, пятница 23:15 Богемианс 1905 1:2 Яблонец
3 тур
15 августа, понедельник 20:30 Яблонец 5:0 Богемианс 1905
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
19 тур
4 марта, пятница 22:15 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
5 тур
15 августа, воскресенье 17:00 Яблонец 3:1 Богемианс 1905
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 3:0 Богемианс 1905
3 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Богемианс 1905 0:1 Яблонец
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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