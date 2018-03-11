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Виктория - Слован

11.03.2018, Воскресенье, 19:15 мск Пльзень, стадион Доосан Арена Чехия. Синот Лига, 20 тур Виктория - Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
6 тур
9 сентября, суббота 17:00 Слован 0:3 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
20 тур
11 марта, суббота 19:45 Виктория 1:0 Слован
6 тур
10 сентября, суббота 21:15 Слован 1:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
22 тур
20 марта, воскресенье 17:45 Слован 0:1 Виктория
8 тур
26 сентября, суббота 19:15 Виктория 2:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
21 тур
22 марта, воскресенье 17:45 Виктория 2:0 Слован
7 тур
15 сентября, понедельник 21:00 Слован 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
22 тур
29 марта, суббота 23:15 Виктория 6:0 Слован
8 тур
13 сентября, пятница 22:15 Слован 1:1 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
29 тур
26 мая, воскресенье 20:00 Виктория 1:2 Слован
15 тур
17 ноября, суббота 21:20 Слован 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
30 тур
12 мая, суббота 19:30 Слован 0:0 Виктория
1 тур
30 июля, суббота 19:30 Виктория 2:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
16 тур
13 ноября, суббота 20:20 Виктория 1:1 Слован
2 тур
24 июля, суббота 20:15 Слован 2:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
18 тур
6 марта, суббота 18:00 Слован 0:2 Виктория
4 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:3 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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