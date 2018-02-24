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Слован - Млада Болеслав

24.02.2018, Суббота, 17:00 мск Либерец, стадион У Нисы Чехия. Синот Лига, 18 тур Слован - Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
4 тур
19 августа, суббота 21:00 Млада Болеслав 0:3 Слован
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
30 тур
27 мая, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
1 тур
31 июля, воскресенье 17:30 Млада Болеслав 3:0 Слован
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
30 тур
14 мая, суббота 16:30 Млада Болеслав 2:2 Слован
1 тур
26 июля, воскресенье 21:15 Слован 4:2 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
11 апреля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Слован
9 тур
28 сентября, воскресенье 19:30 Слован 0:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
17 тур
23 февраля, воскресенье 22:00 Слован 2:2 Млада Болеслав
3 тур
4 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:0 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
25 тур
28 апреля, воскресенье 20:05 Млада Болеслав 2:3 Слован
11 тур
22 октября, понедельник 20:00 Слован 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
20 тур
10 марта, суббота 22:30 Слован 2:1 Млада Болеслав
6 тур
10 сентября, суббота 22:15 Млада Болеслав 1:4 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
21 тур
19 марта, суббота 18:00 Слован 4:0 Млада Болеслав
7 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 3:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
16 тур
28 ноября, суббота 18:00 Слован 3:0 Млада Болеслав
2 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 4:1 Слован
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Виктория П 30 20 6 4 55:23 +32 66
2. Славия П 30 17 8 5 50:19 +31 59
3. Яблонец 30 16 8 6 49:27 +22 56
4. Сигма 30 15 10 5 41:22 +19 55
5. Спарта 30 14 11 5 43:25 +18 53
6. Слован Л 30 13 7 10 37:35 +2 46
7. Богемианс 1905 30 9 11 10 30:29 +1 38
8. Теплице 30 8 10 12 32:40 -8 34
9. Млада Болеслав 30 9 7 14 31:43 -12 34
10. Фастав 30 8 9 13 31:48 -17 33
11. Дукла П 30 9 5 16 32:55 -23 32
12. Баник 30 7 10 13 36:43 -7 31
13. Словацко 30 6 13 11 23:32 -9 31
14. Карвина 30 7 9 14 32:40 -8 30
15. Высочина 30 8 6 16 30:48 -18 30
16. Зброевка 30 6 6 18 20:43 -23 24
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